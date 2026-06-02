Poggio Arena, la seconda ordinanza non basta: esposto del comitato contro il Comune

Ieri, una seconda ordinanza dirigenziale

Gela. Neanche la seconda ordinanza emessa dagli uffici comunali, della quale abbiamo riferito ieri, soddisfa i residenti di Poggio Arena, impegnati in un sit-in a oltranza per l'accesso al mare. Da Palazzo di Città, con il secondo atto, si dà tempo al proprietario dell'area, fino al prossimo 21 giugno, per completare gli interventi di adeguamento, revocando la prima ordinanza dirigenziale che era stata emessa. Per i residenti, però, si tratta di presunte omissioni, dato che il passaggio non è ancora fruibile, nonostante la decisione del Tar Palermo, che in via provvisoria ha disposto l'apertura di un varco. Così, il comitato ha presentato l'ennesimo esposto, questa volta denunciando presunte omissioni del sindaco Di Stefano e degli uffici comunali. È stato formalizzato affinché possa occuparsene la procura. Una vicenda che si è inasprita sempre di più, nel corso delle settimane.