Poggio Arena, ancora stallo sull'accesso: nuovi esposti

L'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano, starebbe vagliando altre opzioni

Gela. La soluzione per sbloccare la vicenda di Poggio Arena sembra ancora molto difficile da definire. Anche ieri, come abbiamo riferito, un nulla di fatto, nonostante l'ordinanza del Tar Palermo che dispone la riapertura dell'accesso originario in un'area privata. Il Comune ha emesso un provvedimento in tal senso ma attuarlo appare difficile, almeno stando a ulteriori verifiche condotte. Anche l'accesso originario presenterebbe criticità. L'amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano, starebbe vagliando altre opzioni. I residenti, che proseguono il sit-in, non intendono recedere e sono intenzionati a nuovi esposti, informando anche la prefettura di Caltanissetta. Ieri, il segretario regionale del movimento "PeR" Miguel Donegani ha annunciato un'interrogazione in Regione.