Mano pesante del TFN: Gela sanzionato con un punto di penalizzazione
La sanzione non aiuta certo il morale dell’ambiente, anche se le ultime notizie emerse rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro.
Gela. Sei mesi di inibizione per Giovanni Vittoria e un punto di penalità per il Gela Calcio da scontare nella prossima stagione: questi i provvedimenti del Tribunale Federale Nazionale ai danni del sodalizio biancazzurro, che in caso di iscrizione darà il via alla propria stagione partendo da -1.
Una prima cattiva notizia che arriva a oltre tre mesi dall’inizio del campionato di Serie D e che non lascia spazio a interpretazioni. La sanzione non aiuta certo il morale dell’ambiente, anche se le ultime notizie emerse rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro. Nel corso della settimana, in ogni caso, dovrebbero delinearsi le sorti del Gela Calcio, oggi più che mai appeso a un filo.