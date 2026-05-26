Poggio Arena, ancora stallo: il dem Orlando, "aprire l'accesso principale, è l'unico fruibile"

Non ci sono sviluppi concreti nella vicenda

Gela. Oggi, non si sono registrati sviluppi concreti nella vicenda che contrappone il proprietario dell'area di Poggio Arena, lungo la quale passa lo storico accesso al mare, e i residenti, che rivendicano il rispetto dell'ordinanza del Tar Palermo. I giudici amministrativi, in attesa di ulteriori verifiche tecniche e della fase di merito, hanno disposto che l'accesso va garantito. Al momento, non c'è stata un'apertura e domani l'ente comunale pare possa intervenire, per dare esecuzione alla pronuncia dei giudici. “Sono stato a Poggio Arena – dice il capogruppo consiliare dem Gaetano Orlando – ho constatato che il passaggio laterale non è per nulla fruibile. Il Partito democratico sostiene la necessità che si apra l'accesso principale, così da permettere a chiunque di raggiungere la spiaggia, dando seguito alla pronuncia del Tar”. Il gruppo “PeR”, con il segretario regionale Miguel Donegani, anche ieri ha fatto richiamo a una “misura ormai colma”, ribadendo che l'ente comunale deve dare esecuzione all'ordinanza del Tar. Il movimento ha presentato esposti alla procura su questa vicenda. Esposti e denunce che, del resto, si stanno susseguendo da più parti.