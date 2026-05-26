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Poggio Arena, ancora stallo: il dem Orlando, "aprire l'accesso principale, è l'unico fruibile"

Non ci sono sviluppi concreti nella vicenda

A cura di Redazione Redazione
26 maggio 2026 22:04
Poggio Arena, ancora stallo: il dem Orlando, "aprire l'accesso principale, è l'unico fruibile" -
Gela
Attualità
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Gela. Oggi, non si sono registrati sviluppi concreti nella vicenda che contrappone il proprietario dell'area di Poggio Arena, lungo la quale passa lo storico accesso al mare, e i residenti, che rivendicano il rispetto dell'ordinanza del Tar Palermo. I giudici amministrativi, in attesa di ulteriori verifiche tecniche e della fase di merito, hanno disposto che l'accesso va garantito. Al momento, non c'è stata un'apertura e domani l'ente comunale pare possa intervenire, per dare esecuzione alla pronuncia dei giudici. “Sono stato a Poggio Arena – dice il capogruppo consiliare dem Gaetano Orlando – ho constatato che il passaggio laterale non è per nulla fruibile. Il Partito democratico sostiene la necessità che si apra l'accesso principale, così da permettere a chiunque di raggiungere la spiaggia, dando seguito alla pronuncia del Tar”. Il gruppo “PeR”, con il segretario regionale Miguel Donegani, anche ieri ha fatto richiamo a una “misura ormai colma”, ribadendo che l'ente comunale deve dare esecuzione all'ordinanza del Tar. Il movimento ha presentato esposti alla procura su questa vicenda. Esposti e denunce che, del resto, si stanno susseguendo da più parti.

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