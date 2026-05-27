Pnrr, Meloni “Manca l’ultimo miglio, taglieremo il traguardo”

MILANO (ITALPRESS) - Sull'attuazione del Pnrr "ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo, ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bi...

MILANO (ITALPRESS) - Sull'attuazione del Pnrr "ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo, ma come accade anche nello sport, questo è il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo e spingere il più possibile sulla realizzazione perchè il traguardo è in vista e manca davvero pochissimo per tagliarlo". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per l'evento "L'Italia del Pnrr" in corso a Milano. "Agli italiani avevamo promesso che avremmo prima migliorato il Pnrr e poi lo avremmo attuato passo dopo passo, ed è quello che abbiamo fatto senza fermarci mai, neanche davanti agli imprevisti più grandi. Per noi gli impegni con i cittadini vanno rispettati sempre", ha aggiunto. "Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito. L'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione", ha osservato la premier. Secondo Meloni, si tratta di "un primato testimoniato dai numeri che abbiamo maturato finora e che continueranno a crescere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: 166 miliardi ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione".

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-