Pnrr, Fitto “Elementi molto positivi ma non è uno strumento ordinario”

22 gennaio 2026 16:30
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Non dobbiamo dimenticare che il Pnrr è uno strumento straordinario, nato con un debito comune per dare una risposta al Covid, non è l'ordinarietà. La mia valutazione è che abbiamo degli elementi molto positivi nel Pnrr che, se sposati con gli obiettivi e i principi della politica di coesione, possono costituire il giusto mix per salvaguardare gli obiettivi e la logica con cui utilizzare queste risorse". Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, in un punto stampa prima dell'incontro con il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi e una delegazione di sindaci per presentare l'Agenda europea per le città.

