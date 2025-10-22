Pneumatici, Michelin lancia due novità nel segmento All Season

MILANO (ITALPRESS) - Tra i pneumatici, il segmento degli All Season è quello con più ampi spazi di manovra per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più eterogeneo. In quest'ottica Michelin ha...

MILANO (ITALPRESS) - Tra i pneumatici, il segmento degli All Season è quello con più ampi spazi di manovra per soddisfare le richieste di un pubblico sempre più eterogeneo. In quest'ottica Michelin ha presentato i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport. Queste due nuove gamme alzano ulteriormente l'asticella delle prestazioni, della sicurezza e della durata chilometrica, adattandosi ai recenti cambiamenti nel mercato automotive, in particolare all'aumento dei veicoli con piattaforme multi-energia.

"Negli ultimi 10 anni di esperienza nel mondo all season abbiamo potuto osservare che la domanda degli automobilisti ogni anno è cresciuta in maniera importante - spiega Agostino Mazzocchi, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia -. Si stava creando progressivamente un vuoto nei bisogni: ci sono moltissimi automobilisti che hanno vetture sportive anche superiori ai 300 cavalli, che non vogliono compromessi, che vogliono approfittare delle loro passioni durante tutto l'anno e non hanno voglia di cambiare il pneumatico estate/inverno. Michelin risponde quindi a questa esigenza".

La presentazione di questi nuovi prodotti si inserisce in un trend particolarmente rilevante sul mercato: dal 2014 al 2024, le vendite di pneumatici all season sono aumentate in maniera esponenziale sia in Italia che nel resto d'Europa (ben 49 milioni di pneumatici venduti nel Vecchio Continente solo nel 2024).

In entrambi i contesti, questa crescita è avvenuta principalmente a scapito dei pneumatici estivi - per circa il 75% dei casi - mentre solo nel restante 25% è stato impattato il segmento invernale, che rimane, quindi, un mercato molto importante e di grande interesse. A livello continentale, il 73% delle vendite di pneumatici all season sono realizzate in quattro territori: Francia, Germania, Italia e Benelux.

Come illustrato da Antonio di Benedetto, responsabile di prodotto B2C di Michelin Italia, "da una parte abbiamo il Crossclimate 3, con il quale l'automobilista ricerca sicurezza in principal modo dal primo all'ultimo chilometro e per tutto l'anno. Con il 3 Sport andiamo invece a intercettare i possessori di veicoli sportivi che hanno necessità di mantenere il carattere sportivo del proprio veicolo. Quindi sportività e precisione di guida unitamente a un'eccellente aderenza sul bagnato".

Nello specifico, il Crossclimate 3 garantisce un'elevata sicurezza per tutto l'anno in ogni condizione meteo con uno spazio di frenata sul bagnato migliorato del 4% e una durata chilometrica superiore del 15% al modello della generazione precedente. Il pneumatico è dotato anche una marcatura 3PMSF, che ne certifica l'omologazione per l'utilizzo in condizioni invernali severe ed è perfettamente adatto ai veicoli elettrici, il cui peso e la coppia istantanea presentano ulteriori sfide.

Osservando da vicino il Crossclimate 3 Sport, si possono notare le tecnologie principali: la Michelin Dynamic Response, una cintura ibrida in aramide e nylon per un migliore controllo; la Michelin V-Shape, ovvero il disegno a "V" del battistrada e canali progressivi per un miglior drenaggio dell'acqua sia nei pneumatici nuovi che in quelli usurati; la Michelin Thermal Adaptive Tread Compound 2.0, una mescola sviluppata per adattarsi alle mutevoli condizioni meteo, che combinando rigidità e aderenza è in grado di offrire anche ottime performance sportive; la Michelin Piano Acoustic Tuning: un design dei tasselli per ridurre la rumorosità di rotolamento del battistrada.

Se la versione sportiva adotta la tecnologia Dynamic Response, mutuata dalle gamme Michelin Pilot Sport con l'obiettivo di aumentare la precisione di guida e la reattività dello sterzo, CrossClimate 3 si differenzia puntando sulla tecnologia Michelin MaxTouch, che massimizza il contatto con l'asfalto e distribuisce le forze in maniera più uniforme, così da migliorare la resa chilometrica. Anche la mescola differisce tra i due modelli, con quella della versione Sport sviluppata per massimizzare l'aderenza ed aumentare il feeling sportivo.

