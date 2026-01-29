Plastic free e iniziative in città, intesa tra assessore e commissione ambiente

L’assessore insieme alla commissione ambiente stilerà un programma articolato che prevede una serie di eventi di sensibilizzazione ambientale, laboratori e iniziative rivolte alla cittadinanza

Gela. Ieri sera la commissione consiliare ambiente ha incontrato l’assessore all’ambiente Giuseppe Fava, il funzionario del settore Santi Nicoletti e la referente comunale Plastic Free, Nuccia Vella. Si è parlato dell’organizzazione del primo evento di sensibilizzazione ambientale Plastic free che avrà luogo a Macchitella il 7 febbraio grazie al referente comunale Nuccia Vella che si occuperà dell’evento, coinvolgendo varie associazioni. Durante la riunione, l’assessore Fava ha parlato dei finanziamenti dei costi extra rifiuti che il Comune ha ottenuto grazie al fatto di per aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata, un traguardo che consente di reinvestire risorse in progetti ambientali. L’assessore insieme alla commissione ambiente stilerà un programma articolato che prevede una serie di eventi di sensibilizzazione ambientale, laboratori e iniziative rivolte alla cittadinanza. Iniziative dedicate alla tutela dell’ambiente e alla promozione di buone pratiche ecologiche. "Potremo candidare formalmente il Comune a Plastic free, inizieremo la procedura con il supporto del funzionario del settore ambiente Santi Nicoletti", fanno sapere dalla commissione.