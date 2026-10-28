Città "Più risorse per sbloccare strumenti urbanistici", Cascino: "Morgana dia risposte"

Per Cascino, capitoli come questo potrebbero essere affrontati con risorse finanziarie non ingenti

Gela. Uno sbocco maggiore alle priorità urbanistiche della città. Il segretario di "Gela nova" Vincenzo Cascino si rivolge all'assessore al ramo Simone Morgana. "A Gela esistono terreni edificabili sulla carta, ma sui quali, di fatto, non è possibile costruire. Una situazione paradossale che penalizza i cittadini e frena importanti opportunità di sviluppo economico. Il problema riguarda la mancata definizione delle cosiddette prescrizioni esecutive del Piano Regolatore Generale, strumenti necessari a disciplinare i comparti edificatori, individuando viabilità, parcheggi, aree verdi, piazze e servizi. Soltanto in particolari condizioni - dice -come nel caso dei cosiddetti lotti interclusi, è possibile edificare senza preventiva pianificazione attuativa. Per molti altri terreni, invece, l’assenza degli strumenti necessari rappresenta un ostacolo al rilascio dei titoli edilizi. Le conseguenze ricadono sull’intera economia cittadina: meno lavoro per tecnici, imprese, artigiani e fornitori, ma anche minori potenziali entrate per il Comune derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo sul costo di costruzione". Per Cascino, capitoli come questo potrebbero essere affrontati con risorse finanziarie non ingenti. "In una città già segnata dall’abusivismo edilizio, rendere concretamente accessibili le procedure per costruire legalmente rappresenterebbe anche un importante strumento di prevenzione dell’illegalità. Eppure, secondo interlocuzioni tecniche, per completare alcune attività necessarie potrebbe essere sufficiente un investimento indicativo di 25.000-30.000 euro, da verificare mediante un preciso preventivo, comprendendo gli eventuali approfondimenti geologici. Sarebbe opportuno - aggiunge - valutare il completamento del lavoro già avviato, coinvolgendo nelle forme consentite dalla legge anche lo studio Urbani, progettista del Prg". Rinnova l'invito a Morgana. "Anziché concentrare l’attenzione prevalentemente sulle Ztl, sulle modifiche alla viabilità e sui restringimenti delle carreggiate, sarebbe opportuno affrontare con altrettanta determinazione una questione che interessa concretamente lo sviluppo della città. Le iniziative pubbliche e gli interventi sulla mobilità hanno certamente la loro importanza, ma occorre dare priorità anche agli investimenti capaci di produrre lavoro e benefici economici duraturi. Chiediamo quindi al sindaco e all’assessore Morgana di individuare le risorse necessarie e stabilire tempi certi per completare le prescrizioni esecutive ancora mancanti. Gela - conclude Cascino - ha bisogno di una programmazione urbanistica concreta, che permetta ai cittadini di investire e costruire nel pieno rispetto della legge. Perché un terreno edificabile sul quale non è possibile costruire non rappresenta soltanto un’opportunità negata al proprietario, ma una perdita economica per l’intera città".