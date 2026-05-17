"Più personale di polizia sul territorio", delegazione Mosap ha incontrato il questore

Anche i presidi di polizia a Gela e Niscemi sono sovraccarichi di attività, con la gestione di testimoni di giustizia da tutelare, il controllo del territorio da implementare e la criminalità diffusa da contrastare

Gela. La segreteria provinciale del sindacato di polizia Mosap constata le criticità del territorio, legate alla criminalità organizzata, alla micro-criminalità, all’abusivismo diffuso nonché alla presenza di un centro per il rimpatrio, che si occupa della gestione degli immigrati irregolari. C'è la necessità di una costante e puntuale opera da parte delle forze dell’ordine. Anche i presidi di polizia a Gela e Niscemi sono sovraccarichi di attività, con la gestione di testimoni di giustizia da tutelare, il controllo del territorio da implementare e la criminalità diffusa da contrastare, non per ultimo le aggressioni ai poliziotti e agli agenti della municipale da parte di due persone poi arrestate ed in attesa di giudizio, a Gela, che hanno fatto resistenza a provvedimenti amministrativi comunali, per il ripristino del decoro e dell’igiene pubblica. Nei giorni scorsi, una rappresentanza del Mosap composta dal segretario regionale, Giacomo Tuttobene, dal segretario provinciale Carmelo Marino e da altri dirigenti dell’organizzazione sindacale, è stata ricevuta dal questore di Caltanissetta, dottor Marco Giambra. La delegazione sindacale ha chiesto al questore di farsi promotore con il dipartimento della pubblica sicurezza per un rafforzamento degli organici della polizia, da destinare ai presidi provinciali in sofferenza. Il questore di Caltanissetta ha messo in campo, fin dal suo insediamento, puntuali ed efficaci risposte alle piccole e grandi emergenze che quotidianamente si presentano sul territorio, in termini di prevenzione, repressione e gestione dell’ordine pubblico. Il questore Giambra ha accolto le richieste promosse dal Mosap, garantendo che è già in atto un'interlocuzione con il dipartimento, al fine di ottenere più personale sul territorio.