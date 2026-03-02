"Più controlli notturni nel parcheggio Arena", Fasciana: "Aree gioco in centro"

Controlli nel parcheggio Arena e aree gioco in centro

Gela. Maggiore sicurezza e più controlli, nelle ore serali e notturne, nel parcheggio Arena. Il consigliere comunale dem Maria Grazia Fasciana, in serata, chiederà riscontri sul tema all'amministrazione comunale, durante la seduta di question time. Il consigliere dem sottolinea che sempre più spesso tanti residenti della zona lamentano forti rumori per gare tra auto e per musica ad alto volume. Il parcheggio sarebbe infatti meta di ritrovo di diversi giovani, che sfruttano l'assenza di vigilanza, probabilmente anche per il consumo di sostanze stupefacenti. Allo stesso tempo, il consigliere, guardando al centro storico, chiederà all'amministrazione comunale un impegno concreto per realizzare, in centro, aree per i più piccoli e per i loro giochi, attraverso fondi Pnrr.