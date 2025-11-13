"Più controlli in ospedale contro furti", Alario: "Rafforzare organico e massima trasparenza"

Il segretario Ugl non dimentica le carenze, spesso ataviche, del nosocomio e lancia un monito sulla scia di quanto sta accadendo con l'inchiesta che tocca politica e sanità

Gela. “Un presidio fondamentale per tutto il comprensorio, come l'ospedale "Vittorio Emanuele", non può finire alla mercé di ladri o vandali”. Il segretario confederale dell'Ugl Andrea Alario ritorna su quanto accaduto negli scorsi giorni nel nosocomio gelese, con un furto di tubi che ha danneggiato la linea dell'ossigeno per i reparti della struttura. E' l'ultimo furto di una sequenza sempre più lunga. “Bisogna rafforzare il sistema interno di controlli e garantire un monitoraggio costante – continua Alario – se necessario, va aumentato il numero di addetti che possano svolgere controlli nell'intera struttura”. Allo stesso modo, il segretario Ugl non dimentica le carenze, spesso ataviche. “Vanno bene le procedure di concorso attivate per avere più personale, medico e non solo, ma poi bisogna concretizzarle – continua – un ospedale così importante per tanti Comuni della zona sud della provincia non può avere reparti a scartamento ridotto o con pochissimo personale”. Infine, Alario, sulla scia delle vicende che toccano il sistema regionale, politico e degli appalti, è assolutamente netto. “La procura di Palermo farà le proprie valutazioni e bisogna sempre confidare nel lavoro degli investigatori – conclude – oggi, più che mai, è fondamentale la massima trasparenza in un ambito tanto delicato come quello della sanità. Deve prevalere il diritto alla salute dei cittadini contro ogni forma di clientelismo. Chiediamo che a ogni livello prevalga la competenza professionale”.

In foto il segretario confederale Ugl Andrea Alario