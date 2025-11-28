Pista di atletica, affidato l'incarico per frazionare le aree destinate al progetto

Tanti appassionati e atleti locali, da anni, attendono di avere un'area attrezzata e una vera e propria pista per gli allenamenti

Gela. Lo scorso giugno, era arrivato il nulla osta del dirigente dell'istituto scolastico “Majorana”, rispetto alle aree del plesso “Fermi”, di proprietà del Libero Consorzio di Caltanissetta, destinate al progetto della pista di atletica, portato avanti dall'amministrazione comunale. Adesso, si procederà al frazionamento tecnico. E' stato affidato l'incarico al professionista che si occuperà di definire le attività per frazionare le aree e fare in modo che ci sia la piena separazione rispetto a quelle di pertinenza dell'istituto scolastico, che serviranno alle attività e ai progetti già in essere. Arrivare all'avvio dei lavori per la pista di atletica è tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale, perseguito fin dall'inizio dall'assessore Peppe Di Cristina e dal consigliere comunale e provinciale del Pd Antonio Cuvato. Tanti appassionati e atleti locali, da anni, attendono di avere un'area attrezzata e una vera e propria pista per gli allenamenti. Andrebbe a sorgere in una zona non molto distante da quella nella quale sono previsti i lavori per la struttura sportiva polivalente, a Macchitella, in questo caso con appalto già affidato e costi coperti da fondi Pnrr.