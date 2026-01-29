Pirateria audiovisiva, il presidente FAPAV “Bene l’operazione Switch off”

L'operazione ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti di numerosi indagati e società operanti in Italia e all'estero.

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere il più sentito plauso alle Forze dell’Ordine e a tutte le autorità coinvolte nell’importante operazione internazionale Switch off, che ha rappresentato un esempio straordinario di professionalità, cooperazione investigativa e capacità operativa nel contrasto al cybercrime e alla pirateria audiovisiva”. Così Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV, Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in merito all’operazione denominata “Switch off”, che ha portato a perquisizioni e sequestri nei confronti di numerosi indagati e società operanti in Italia e all’estero.

“L’azione coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, con il supporto di Eurojust e la collaborazione di Europol, Interpol e delle Forze di Polizia di numerosi Paesi esteri, dimostra quanto la cooperazione internazionale sia oggi un elemento imprescindibile per fronteggiare le moderne forme di criminalità organizzata – aggiunge -. Un particolare riconoscimento va al Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e alla rete @On, per l’elevato livello tecnico e investigativo messo in campo nello smantellamento di una complessa infrastruttura informatica che operava su scala globale. L’operazione, che ha consentito di individuare un’organizzazione transnazionale articolata, di bloccare migliaia di rivenditori e oltre centomila utenti finali in Italia, nonché di oscurare piattaforme illegali e server all’estero, ha inflitto un colpo decisivo a un sistema criminale capace di generare ingenti profitti e gravi danni economici ai broadcaster, alle industrie del cinema, della tv e dello sport”.

“Dagli ultimi dati FAPAV/Ipsos, infatti – sottolinea Federico Bagnoli Rossi -, si stimano circa 295 milioni di atti di pirateria compiuti con un danno economico complessivo stimato in oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro con ripercussioni per l’economia italiana pari a circa 2,2 miliardi di euro di perdita in termini di fatturato delle aziende, non soltanto dell’industria audiovisiva, e una perdita occupazionale complessiva pari ad oltre 12 mila posti di lavoro”.

“Questo risultato testimonia ancora una volta la dedizione, il coraggio e l’altissimo livello di competenza delle donne e degli uomini in divisa, che operano quotidianamente per tutelare la legalità, l’economia e i diritti dei cittadini nell’ambiente digitale. A loro va la gratitudine dell’intera Federazione per un’operazione di grande rilievo e valore strategico per il futuro di tutta l’industria dell’intrattenimento”, conclude Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV, Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali.

– Foto Polizia Postale –

(ITALPRESS).