Pippo Romano torna al Gela insieme ad Aurelio Lo Bianco
Due ritorni in casa biancazzurra. L'ex tecnico del Messina pronto a risollevare l'ambiente.
A cura di Redazione
28 settembre 2026 16:55
Gela. Nessuna sorpresa. E' Pippo Romano il neo allenatore del Gela. Subentra a Fabio Comandatore, esonerato questa mattina insieme al ds Marco Cammarata. Per Aurelio Lo Bianco si tratta di un ritorno quasi immediato.
Ora corsa contro il tempo per trovare entro due giorni i rinforzi che servono per potenziare un organico fragile.