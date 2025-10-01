Pioggia e allagamenti, allerta dal Comune: incidente in viale Indipendenza

Tanti disagi e zone critiche Gli utenti dell'ufficio postale di via Verga sono rimasti bloccati all'interno

Gela. La pioggia di queste ore sta creando disagi in città. Diverse zone, a partire dal lungomare, fanno registrare allagamenti. Gli utenti dell'ufficio postale di via Verga sono rimasti bloccati a causa dell'acqua piovana che defluisce con forza lungo la strada attigua. In municipio fanno sapere che "a causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando l’intero territorio comunale, si stanno registrando gravi disagi alla viabilità e rischi di allagamenti e intasamenti. Si invita pertanto la cittadinanza: a limitare al minimo gli spostamenti e a uscire di casa solo se strettamente necessario; a prestare la massima prudenza negli spostamenti, evitando sottopassi, zone a rischio allagamento e strade già segnalate come critiche. L’amministrazione comunale e i competenti uffici sono costantemente al lavoro per monitorare la situazione e garantire gli interventi necessari. Seguiranno ulteriori aggiornamenti attraverso i canali ufficiali del Comune". Un incidente stradale si è verificato su un tratto di viale Indipendenza, nei pressi degli istituti scolastici. Una vettura pare abbia divelto un palo dell'illuminazione.