Piogge e allagamenti, torrente Alessi monitorato: pompe idrovore in zona industriale

Gela. Proseguono le intense precipitazioni sul territorio, con criticità in diverse zone della città. Il torrente Alessi ha raggiunto la massima capacità ed è sotto costante monitoraggio da parte della protezione civile, attualmente in stato di massima allerta. Si registrano allagamenti in varie aree, tra cui Poggio Blasco, Cantina Sociale e altre zone del territorio comunale. Le squadre operative sono al lavoro per fronteggiare le emergenze. Tra gli interventi più delicati, quello al sottopasso per la zona industriale, dove si sta operando con pompe idrovore per favorire il deflusso delle acque. Alla luce della situazione, si rinnova con forza l’invito alla cittadinanza a uscire solo in caso di stretta necessità, per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di soccorso e monitoraggio da parte di protezione civile, croce rossa e associazioni di volontariato. Massima prudenza, evitare le zone a rischio e seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali. Seguiranno aggiornamenti in base all’evolversi delle condizioni meteo.