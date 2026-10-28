Ricerca "Pink october" per la prevenzione e la cura del tumore al seno, iniziative a Gela e Mazzarino

Il mese in rosa per la prevenzione e la ricerca

Gela. La campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il tumore al seno nei prossimi giorni avrà come culmine, nel cosiddetto “Pink october”, il mese in rosa dedicato, due appuntamenti, in città e a Mazzarino. Domani, giovedì 29 ottobre, presso l'ex chiesa di San Giovanni, a Gela, dalle ore 19:30, l'associazione “Cambiamenti”, per il secondo anno consecutivo, dà vita proprio a una serata dedicata al “Pink october”, per la ricerca e la prevenzione. Sono previsti un talk con medici ed esperti, testimonianze, aperitivo solidale e musica. Durante l’evento sarà inoltre possibile contribuire a una raccolta fondi a sostegno delle donne che affrontano un percorso oncologico. A Mazzarino, invece, venerdì 30 ottobre, sarà il Soroptimist club “Mazzarino Riesi-Valle del Salso” ad aprire le porte al “Pink october”. Dalle 18:30, presso la Bcc dei Castelli e degli Iblei di viale della Repubblica n.4, è in programma un incontro pubblico con medici e specialisti. A introdurre, il presidente del Soroptimist, avvocato Federica Vincenti. Il talk prevede inoltre testimonianze di pazienti e di chi è riuscita a superare la patologia. Le riflessioni conclusive saranno affidate al vicepresidente del Soroptimist, dottoressa Maria Scibetta. Dalle ore 20, infine, aperitivo solidale (chi parteciperà contribuirà alla raccolta fondi per la ricerca) e fino alle 23:30 la serata andrà avanti con la musica di Maria Grazia Vinciguerra.