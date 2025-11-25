Piazze di spaccio a Vittoria e Comiso, indagine Dda: "La droga fornita da Lauretta"

L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Catania

Vittoria. Per gli investigatori ragusani, era in grado di rifornire due diversi gruppi, attivi nello spaccio di droga soprattutto a Vittoria e Comiso. Il loro punto di riferimento sarebbe stato Emanuele Lauretta, gelese quarantasettenne, con precedenti penali e già coinvolto in altre inchieste. Pare che da Gela si fosse trasferito a Comiso. Nella zona, avrebbe iniziato a inserirsi nel contesto del traffico di sostanze stupefacenti, facendo leva sui contatti con Catania e con altre zone dell'isola. I gruppi per piazzare la droga erano concentrati a Vittoria e Comiso: per i poliziotti e i carabinieri, erano guidati da Massimiliano Buzzone, Francesco Gilberto e Giuseppe Russo. L'inchiesta tocca inoltre, con misure restrittive, Orazio Tasca, Gioacchino Fiore, Hedi Belgacem, Emanuela Tummino, Santino Russo, Giuseppe Cutrona, Giovanni Cutrona, Gaetano Di Stefano e Giovanni Stefano Tummino. L'inchiesta è coordinata dalla Dda di Catania.