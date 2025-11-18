Piazza Setti Carraro, residenti: "Si completi la riqualificazione"

Per i residenti è urgente che si completi la riqualificazione, così da pervenire a un decoro duraturo alla zona, restituendola alla piena fruibilità

Gela. Nell'area, lasciata per lungo tempo nell'incuria quasi totale, nei mesi sono state condotte attività di pulizia e bonifica, volute dall'amministrazione comunale e affidate alla Ghelas multiservizi. I residenti della zona di piazza Setti Carraro, a ridosso della stazione ferroviaria, chiedono lumi sul completamento delle attività di riqualificazione. Anni addietro venne affidato un appalto che non partì mai, a causa della rinuncia dell'azienda che se lo era aggiudicato. L'attuale amministrazione comunale ha dato attenzione a questo quadrante ma per i residenti è urgente che si completi la riqualificazione, così da pervenire a un decoro duraturo alla zona, restituendola alla piena fruibilità.