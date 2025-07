Piazza Setti Carraro, partiti lavori pulizia: sopralluoghi in diverse aree della città

Gli operatori di Ghelas hanno concentrato le attività all'interno della villetta con il verde, in abbandono da anni

Gela. Attesi da tempo, soprattutto dai residenti, sono iniziati i lavori di manutenzione e pulizia nell'area di piazza Setti Carraro, nei pressi della stazione ferroviaria. Gli operatori di Ghelas hanno concentrato le attività all'interno della villetta con il verde, in abbandono da anni e spesso ridotta a discarica abusiva e a bivacco per senzatetto. Ghelas sta portando avanti lavori commissionati dall'amministrazione comunale. Da questa mattina, intanto, dovrebbero iniziare nuovi sopralluoghi, condotti direttamente dal sindaco Di Stefano, dai tecnici comunali e dai riferimenti di Ghelas e Impianti Srr, per valutare lo stato delle attività di manutenzione e pulizia in diverse zone del perimetro urbano.