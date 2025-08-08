Piazza Setti Carraro: "Completare la riqualificazione, pronti anche a una raccolta fondi"

L'area verde è stata sottoposta a interventi

Gela. Nell'ultimo periodo, l'attività di manutenzione e pulizia, condotta da Ghelas su disposizione dell'amministrazione comunale, si è concentrata anche intorno all'area di piazza Setti Carraro. L'area verde è stata sottoposta a interventi, attesi da anni. I rappresentanti dei comitati di quartiere Carrubbazza e Giardinelli, Orazio Caiola e Franco Famà, ritengono che la riqualificazione debba essere completata, abbellendo l'area e collocando giochi per bambini, così da restituire questa zona alla città. “L'amministrazione comunale – spiegano – se ne ha la possibilità, dovrebbe destinare fondi per completare la riqualificazione. In caso contrario, siamo pronti a intervenire, con una raccolta fondi o cercando di interessare eventuali privati che vogliano contribuire a ridare definitivamente dignità alla zona, strappandola all'incuria e non solo”.

In foto Caiola e Famà