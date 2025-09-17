Piazza Russello, sterpaglie e rifiuti: chiesti interventi urgenti di manutenzione

Occorrono interventi di pulizia e decoro

Gela. Interventi urgenti di manutenzione e decoro in piazza Russello. Sterpaglie, verde incolto e rifiuti abbandonati, con sempre maggiore frequenza, deturpano infatti una zona che dovrebbe essere un punto di riferimento per le famiglie e per i più piccoli. Le condizioni attuali, invece, fanno pensare a un'area lasciata al proprio destino, che risente anche delle cattive abitudini di chi si ostina a sporcare. Sullo stato della zona, un cittadino, Francesco Salsetta, ha raccolto immagini e video, allo scopo di segnalare l'attuale situazione.