Piazza Russello, "gli interventi sono già in programma"

Gela. "Gli interventi in Piazza Russello sono già in programma". Da Ghelas fanno sapere che la zona è oggetto del programma di lavoro predisposto dalla municipalizzata insieme all'amministrazione comunale. "Abbiamo incrementato il numero di giardinieri, passando da due a otto - indica il manager Guido Siragusa - in questi giorni stiamo lavorando nel piazzale della scuola attigua, che ha una certa precedenza, visto l'avvio delle lezioni. I nostri operatori si occuperanno anche di piazza Russello. Con poche unità lavorativa non possiamo coprire tutto e subito ma quando interveniamo i risultati sono evidenti". Abbiamo riferito delle condizioni attuali di piazza Russello, con sterpaglie e rifiuti abbandonati.