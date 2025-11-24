Piazza Russello, FI: "Non si rimuovano i giochi per i più piccoli"

Da Forza Italia locale, fanno sapere che i giochi per i più piccoli sono destinati a essere smontati e ricollocati sul lungomare

Gela. L'area giochi di piazza Russello, zona che necessita di una profonda riqualificazione, non va però rimossa. Da Forza Italia locale, fanno sapere che i giochi per i più piccoli sono destinati a essere smontati e ricollocati sul lungomare. "Forza Italia esprime la propria ferma contrarietà alla decisione dell’amministrazione comunale di procedere allo smontaggio del parco giochi di piazza Russello per ricollocarlo sul lungomare, come risulta dagli atti pubblicati dalla Ghelas Multiservizi. Riteniamo che questa scelta sia sbagliata e penalizzante per i residenti del quartiere Cantina Sociale, che da anni usufruiscono di uno spazio aggregativo sicuro e facilmente raggiungibile dalle famiglie. Lo spostamento del parco giochi comporterebbe, di fatto, un depauperamento del quartiere e una riduzione delle aree verdi attrezzate disponibili nelle zone interne della città. Pur riconoscendo l’importanza di valorizzare il lungomare, è nostro dovere sottolineare che ciò non può avvenire sottraendo servizi essenziali ad altre parti della città. La riqualificazione del territorio deve essere perseguita attraverso nuovi investimenti, non tramite il trasferimento di ciò che già funziona e che rappresenta un punto di riferimento per i cittadini. Forza Italia chiede quindi all’Amministrazione di rivedere la decisione e di individuare soluzioni alternative che non penalizzino i bambini e le famiglie del quartiere Cantina Sociale, ma che al contrario favoriscano un reale potenziamento delle strutture ludiche e degli spazi dedicati alla socialità in tutta la città", si legge in una nota del partito locale.