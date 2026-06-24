Piazza Lagrange, rifiuti abbandonati: "Sporcano senza ragione e vanificano tutto"
L'area viene sporcata sistematicamente
A cura di Redazione
24 giugno 2026 09:11
Gela. Sporcano per il semplice piacere di sporcare. Ne sono certi i residenti della zona di piazza Lagrange. Si trovano davanti a resti di ogni tipo lasciati in strada nonostante i cesti siano regolarmente collocati. "Gli operai addetti fanno costante pulizia ma ogni volta c'è chi vanifica tutto, sporcando senza ragione. È una questione di civiltà".