Piantedosi a Palermo rende omaggio alle vittime di mafia Cassarà e Antiochia

PALERMO (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deposto una corona di fiori nel reparto della squadra mobile di Palermo per rendere omaggio al vice questore Ninni Cassarà e all’agente Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia il 6 agosto 1985.

Alla cerimonia hanno partecipato il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’ex presidente del Senato Pietro Grasso, il procuratore generale della Corte d’Appello di Palermo Lia Sava e i familiari di Cassarà e Antiochia.

In mattinata il Prefetto Pisani ha deposto una corona d’alloro alla stele commemorativa in piazza Giovanni Paolo II e successivamente alla Caserma Lungaro ha partecipato ad una messa in suffraggio, assistendo poi alla proiezione di un documentario dedicato alla figura del dott. Cassarà.

La figura di Ninni Cassarà, “un uomo che non finiva mai di essere poliziotto, ha impresso un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, per la sua instancabile dedizione professionale unita all’umanità del padre, del marito, dell’amico e del collega ideale, ricordo che – distanza di tanti anni dalla sua tragica morte – si è tramandato anche alle nuove generazioni Roberto Antiochia fin dalla giovane età aveva deciso di dedicare la sua vita alla lotta alla mafia e si dedicava a questo compito con passione dedizione al servizio”.

La storia di Cassarà e Antiochia è paradigmatica e rappresenta il netto contrasto tra mafia e Stato, evidente persino in riferimento al tragico epilogo dell’assassinio, avvenuto in viale Croce Rossa il 6 agosto del 1985: fu un commando di numerosi killer, appostati e nascosti vigliaccamente tra i muri di un edificio prospiciente ad uccidere, con una tempesta di proiettili, chi, a volto scoperto e senza particolari precauzioni, “pattugliava” in vespa i quartieri della mafia e guardava in faccia i “padrini” di Cosa Nostra. Per il loro estremo sacrificio, entrambi sono stati insigniti della medaglia d’oro al valor civile.

