Piano sociale da 9,3 miliardi per il clima, Pichetto “Fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) - Un piano sociale per il clima da 9,3 miliardi per accompagnare la transizione ecologica dell'Italia mettendo al centro le persone. E' questo l'obiettivo del documento strategico predisposto dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che dopo un intenso lavoro di revisione è pronto per essere trasmesso alla Commissione europea. Il piano, realizzato con il supporto di un gruppo tecnico di lavoro e in stretta sinergia con tutte le amministrazioni coinvolte, rappresenta una risposta concreta del Governo alle sfide della transizione climatica, garantendo equità sociale, sostegno alle fragilità, sviluppo territoriale e innovazione.

"La transizione ecologica non può lasciare indietro nessuno. Con questo piano lo dimostriamo nei fatti, investendo risorse senza precedenti per aiutare famiglie e imprese a reggere l'impatto dei cambiamenti e cogliere le opportunità di un'Italia più moderna, giusta e sostenibile", ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. Il piano si articola in quattro grandi misure - due sul fronte dell'edilizia e due su quello della mobilità.

"Questo piano - ha aggiunto Pichetto - è frutto di un confronto rigoroso e trasparente con amministrazioni, territori, parti sociali e stakeholder. E' un tassello fondamentale della strategia italiana per una transizione verde giusta, che tenga insieme crescita economica, tutela ambientale e coesione sociale".

Il piano sarà trasmesso alla Commissione europea secondo le scadenze previste, per consentire l'attivazione delle misure nei tempi utili e garantire la piena operatività dal 2026 al 2032.

