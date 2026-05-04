Piano per la pulizia e le manutenzioni in città, confronto in municipio: "Procederemo con attività consistenti"

Le aree urbane ma anche le spiagge saranno sottoposte a consistenti manutenzioni e a interventi di pulizia

Gela. Con l'imminenza della stagione estiva, a Palazzo di Città si fa sempre più incalzante l'esigenza di un piano generale per la pulizia e la manutenzione di tante zone della città. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano ha incontrato gli assessori e i dipendenti del gruppo operativo e del settore ambiente. Di Stefano e l'assessore all'ambiente e al decoro Giuseppe Fava vogliono finalizzare una manutenzione generale delle aree verdi e non solo. Proseguirà l'attività di Ghelas ma sono in programma lavori straordinari, probabilmente da finalizzare con altri affidamenti. “Avremo a breve interventi con almeno due trattatori nelle aree incolte – dice Fava – stiamo programmando le attività e i fondi necessari ci sono”. Da alcuni giorni, con la polemica che è montata intorno alla destinazione di una parte delle compensazioni per gli eventi estivi, l'opposizione di centrodestra ha parlato della necessità di concentrare quegli stanziamenti proprio alle attività di manutenzione e pulizia. Il sindaco ha ribadito che ci sono fondi appositamente dedicati. Le aree urbane ma anche le spiagge saranno sottoposte a consistenti manutenzioni e a interventi di pulizia. “Non vogliamo trascurare nulla – conclude Fava – sappiamo bene quali siano le condizioni del verde incolto e lavoriamo per la città e per dare un'immagine diversa”.