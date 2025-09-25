"Pesca a strascico da fermare", Lorefice: "Interrogazione anche su prescrizioni Argo-Cassiopea"

Pesca a strascico e prescrizioni "Argo-Cassiopea" sono oggetto dell'interrogazione

Gela. La costa locale e la sua biodiversità messe a rischio dalla pesca a strascico, irregolare, ma anche dalla mancata attuazione delle prescrizioni dettate per i giacimenti gas di "Argo-Cassiopea". Il senatore Pietro Lorefice ha formalizzato un'interrogazione, destinata al Ministero dell'ambiente e a quello dell'agricoltura. "La gravità della pesca a strascico illegale che continua a minacciare il golfo di Gela e l’intera fascia costiera circostante. Non si tratta solo di Gela, parliamo di un’area marina vastissima, di altissimo pregio naturalistico, che ospita habitat e specie protette a livello europeo, inserite nella nella Rete Natura 2000. Nonostante i divieti, la pratica dello strascico entro le tre miglia dalla costa continua a devastare i fondali, distruggendo la biodiversità e compromettendo la pesca sostenibile", dice Lorefice. Inoltre, si sofferma sulle prescrizioni dettate nelle autorizzazioni comunali rilasciate per "Argo-Cassiopea", progetto già al centro del contendere con la burocrazia comunale per via delle royalties. "Erano state poste prescrizioni ambientali molto precise, come l’installazione di strutture antistrascico e la mappatura degli habitat marini. Se questi vincoli fossero stati ignorati, come purtroppo pare, saremmo davanti a una violazione inaccettabile. È gravissimo che un colosso energetico non osservi regole poste a difesa di un ecosistema fragile e di un territorio già così martoriato. Per questi motivi, ho chiesto al governo di attivarsi immediatamente sia per rafforzare controlli e sanzioni contro la pesca illegale sia per avviare verifiche puntuali sul rispetto delle prescrizioni ambientali da parte di Eni. Qui, non si parla solo di un tratto di mare. Difendere il golfo di Gela significa custodire un patrimonio ambientale unico e garantire un futuro sostenibile alle comunità presenti e a quelle che verranno", conclude Lorefice.