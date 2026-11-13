Periferie, il procuratore di Palermo De Lucia “Il ripristino della legalità precondizione per il recupero” / Video

Così il procuratore Maurizio De Lucia, a margine del primo Forum sul valore di rilancio delle periferie urbane che si sta svolgendo a Palermo all'IISS Ernesto Ascione

PALERMO (ITALPRESS) – “Il ripristino della legalità in tutta la città è la precondizione per il recupero, del centro, ma anche, ovviamente, delle periferie. Se non ripristiniamo queste condizioni, è chiaro che riportare a un livello pari al resto delle città le periferie rimane, e continua a rimanere, un problema”. Così il procuratore Maurizio De Lucia, a margine del primo Forum sul valore di rilancio delle periferie urbane che si sta svolgendo a Palermo all’IISS Ernesto Ascione. “In un paese normale la Procura deve fare solo la Procura, quindi fare i processi. Ma qui c’è bisogno anche di essere aperti e di capire quali sono le esigenze della città, comprese naturalmente le esigenze dei più fragili. E purtroppo le periferie sono un luogo dove i più fragili non mancano. Bisogna cercare ciascuno di fare quello che può, secondo le sue capacità, secondo le sue possibilità. Secondo me ci vuole molto ascolto, ci vuole molta capacità di dialogo, e ci vuole molta capacità di soddisfare i bisogni trovando le risorse”

Sull’escalation di violenza di gruppi di giovani: “Ci sono dei picchi rispetto a una situazione che non è mai tranquillizzante – ha aggiunto De Lucia -. Poi ci sono dei momenti in cui assistiamo a episodi di violenza più eclatanti che attirano l’attenzione dei media. E, paradossalmente, è persino un vantaggio, perché ci ricorda qual è la situazione di crisi in cui, appunto, alcune aree della città versano”.

– Foto xd6/Italpress –

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