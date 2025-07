Pericoli e violazioni, stretta della capitaneria sugli acquascooter: elevate sanzioni

Diversi gli episodi registrati

Gela. Fine settimana di controlli intensificati lungo il litorale da parte del personale della Capitaneria di Porto, impegnato nell’ambito dell’Operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2025”, promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Le attività si sono concentrate sulla vigilanza e contrasto degli illeciti legati all’improprio utilizzo dei natanti da diporto e degli acquascooter, in particolar modo sulla navigazione sotto costa, attività foriera di grave pericolo sia per la sicurezza della navigazione ma soprattutto per i bagnanti. Nel corso del weekend, le unità navali della Capitaneria, in coordinamento con pattuglie a terra dislocate lungo i principali tratti di spiaggia, hanno passato al setaccio la fascia costiera riservata alla balneazione – i primi 300 metri dalla battigia – per intercettare condotte pericolose o non autorizzate da parte delle unità da diporto/acquascooter. Diversi gli episodi registrati: acquascooter in transito a pochi metri dalla riva, manovre ad alta velocità e condotte potenzialmente rischiose per l’incolumità dei bagnanti. Al termine delle attività sono stati elevati nove verbali amministrativi, per un ammontare complessivo di circa 2000 euro di sanzioni. Mantenersi a un’adeguata distanza da costa è necessario al fine di scongiurare ogni potenziale rischio connesso all’utilizzo del mare, in particolare durante il periodo estivo considerata la maggiore affluenza di avventori lungo le spiagge. L’operazione “Mare e Laghi Sicuri” proseguirà per tutta la stagione estiva, con controlli mirati lungo costa, in mare e presso le strutture balneari, al fine di assicurare una corretta fruizione degli spazi marittimi e garantire tutela a bagnanti, diportisti e operatori del settore.La Capitaneria di porto di Gela invita chiunque assista a comportamenti pericolosi o irregolari a segnalarli tempestivamente tramite il numero gratuito per le emergenze in mare: 1530, attivo 24 ore su 24.