Perdite d’acqua in via Quintino Sella: timori per la stabilità delle abitazioni

Una perdita idrica segnalata da novembre 2025 continua a creare disagi e preoccupazione tra i residenti. I cittadini temono infiltrazioni nel sottosuolo e possibili danni alle fondamenta delle abitazioni

Gela. in via Quintino Sella, una perdita idrica segnalata sin da novembre 2025 continua a preoccupare i residenti. Nonostante un primo intervento effettuato da Caltaqua il 29 dicembre scorso per riparare una delle rotture, una seconda falla resta ancora aperta, senza una soluzione definitiva.La vicenda ha avuto inizio nel tardo autunno, quando i cittadini hanno iniziato a segnalare fuoriuscite d’acqua lungo la strada. Dopo settimane di attesa, l’intervento di fine dicembre ha risolto solo parzialmente il problema.

Oggi la situazione è questa: una perdita è stata riparata mentre un’altra continua a riversare acqua in strada. Ad ogni turno di erogazione l’acqua scorre quotidianamente lungo la carreggiata, infiltrandosi nel terreno e causando il progressivo deterioramento dell’asfalto.

La preoccupazione principale dei residenti riguarda le possibili conseguenze strutturali sugli edifici. In un contesto urbano già fragile sotto il profilo infrastrutturale, il timore è che una perdita trascurata troppo a lungo possa trasformarsi in un problema di sicurezza.

I cittadini denunciano di aver effettuato numerose segnalazioni, senza ottenere una risposta risolutiva. Il disagio non è solo tecnico, ma anche quotidiano.

La vicenda di via Quintino Sella dimostra come una perdita idrica possa trasformarsi, nel tempo, in una questione ben più seria dello spreco d’acqua. I residenti attendono risposte rapide: il rischio è che, senza un intervento tempestivo, i danni possano diventare irreversibili.