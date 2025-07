Percorsi musicali, 60 appuntamenti tra artisti nazionali e band locali

la rassegna organizzata dall'associazione "Amici della musica -Giuseppe avarra" presenta un ricco cartellone che unisce nomi affermati a numerosi musicisti e band gelesi, valorizzando il talento locale.

Gela. La rassegna Percorsi Musicali – Gela Estate 2025 organizzata dall'associazione "Amici della musica -Giuseppe Navarra" si distingue per l’ampiezza e la varietà della proposta artistica, che attraversa generi, epoche e linguaggi. Il programma, partito il 27 giugno e in corso fino al 7 settembre, offre più di 60 concerti con appuntamenti che spaziano dalla musica classica al jazz, dal pop-rock al folk, dalle sonorità mediterranee alle contaminazioni internazionali. Un tratto distintivo di questa edizione è la volontà di valorizzare i talenti locali, creando un dialogo tra artisti emergenti del territorio e nomi affermati della scena nazionale e internazionale. Le band gelesi e i musicisti del territorio trovano ampio spazio accanto a protagonisti come il Gabriele Tosi Jazz Quartet, il Marco Guidolotti Hammond Quartet, o il chitarrista Michele Bianchi. Tra le realtà locali già applaudite troviamo il Giuseppe Tumminelli Guitar Duo, il Gela Guitar Ensemble, il gruppo pop Seby Calaciura & Band, e gli esplosivi Back in Blues. Anche le serate dedicate alla musica d’autore, come quelle con Gaetano Vetrano e Marco Amato, rappresentano un ponte tra cultura locale e repertori universali.

La rassegna continua domani, 17 luglio, con “La voce dell’emozione a 4 mani” a cura di Luca e Aurora Mazzarella, un evento che si annuncia carico di sensibilità e atmosfera.



Percorsi Musicali - Gela Estate 2025 si conferma una manifestazione di grande rilievo per il territorio, capace di unire formazione, spettacolo e promozione culturale, puntando sulla musica come linguaggio universale e strumento di coesione. La direzione artistica dei Maestri Salvatore Gorgone e Coralie Camuti, con il sostegno del presidente M° Crocifisso Ragona, ha costruito un programma che è al tempo stesso ambizioso, accessibile e profondamente radicato nella comunità.



Successivamente, tra le date più attese spiccano:

• 4 agosto: apertura del Gela Jazz Festival con il Gabriele Tosi Jazz Quartet

• 13 agosto: omaggio a Lucio Dalla con Marco Amato

• 23 agosto: serata pop-rock con Seby Calaciura & Band

• 30 agosto: omaggio ai Queen con The Rock’s Fellas Cover Band