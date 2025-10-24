"PeR" rilancia: "Sindaco vuole incontrarci ma niente ambiguità, costruiamo sui temi"

Il concetto lo hanno sottolineato con l'evidenziatore politico, "per noi non è mai stata una questione di posti". Al via la terza edizione della scuola di formazione politica

Gela. Hanno messo radici, pure nel dibattito politico regionale, con una conclamata vicinanza a "Controcorrente" del parlamentare Ars Ismaele La Vardera e un patto federativo che verrà riconfermato in città, in presenza del deputato che con le sue denunce sta scuotendo l'opinione pubblica, siciliana e non solo. Gli esponenti di "Progressisti e rinnovatori", in serata, si sono dati appuntamento nella sede locale del gruppo. È stata l'occasione per presentare la terza edizione della scuola di formazione politica, pronta a partire, tenuta a battesimo dal presidente provinciale Paola Carfi', dal dirigente Rita Salvo (che coordinerà i momenti letterali e culturali), dall'altro dirigente Pellegrino Cannizzo e dal segretario cittadino Francesco Liardo. Proprio dalla scuola politica, con il tempo, si è consolidata la consapevolezza che "PeR" potesse avere uno spazio nello scenario politico. "Alle amministrative dello scorso anno abbiamo avuto una percentuale superiore a quella di partiti nazionali - hanno spiegato il segretario regionale Miguel Donegani e Liardo - inizialmente, in pochi ci credevano. Lo abbiamo fatto con la nostra lista e i nostri candidati, tutti con doti e capacità". Se la Corte d'appello di Caltanissetta, nei prossimi mesi, si esprimerà come hanno già fatto i giudici civili del tribunale locale, "PeR" avrà una rappresentanza all'assise civica, con l'avvocato Paolo Cafa' che subentrerebbe all'ex candidato a sindaco, oggi consigliere di centrodestra, Grazia Cosentino. Un aspetto, questo, assolutamente non secondario ma che potrà incidere sulle strategie. "Siamo sempre stati chiari, sui temi - ha voluto ribadire Donegani - sanità, acqua pubblica, legalità e trasparenza, per noi sono essenziali. Il campo progressista al quale ci rivolgiamo è quello privo di ambiguità. L'alternativa al governo Schifani si costruisce con quelle forze che non si rivedono nel centrodestra. Mi riferisco al Pd, al Movimento cinquestelle, ad Avs, ai civici e a forze come Italia Viva, che non possono mancare insieme a noi, a Controcorrente e a tanti gruppi con i quali stiamo dialogando da diversi mesi". Il concetto lo hanno sottolineato con l'evidenziatore politico, "per noi non è mai stata una questione di posti". "PeR" vuole stare nel tavolo regionale che il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola intende rendere quasi permanente e a breve prenderà l'iniziativa. "In città, insieme a La Vardera e "Controcorrente", lanceremo la sfida per un'alternativa netta a questo governo regionale", ha indicato Donegani nel suo intervento. Il teatro "Eschilo" farà da sfondo per il passo ufficiale. Nessuno ha voluto nascondere i contatti frequenti con il sindaco Terenziano Di Stefano e con lo stesso Di Paola. "Con il sindaco ci sentiamo e lui sa che siamo a disposizione sui temi fondamentali, come abbiamo fatto nel caso della vertenza sanità - ha continuato Donegani - dopo l'approvazione del bilancio, il primo cittadino vuole incontrarci e noi ci saremo. "PeR" non teme di stare nell'amministrazione comunale ma secondo quello che abbiamo sempre detto, con un "modello Gela" veramente alternativo e senza ambiguità politiche". "Progressisti e rinnovatori", come più volte è stato ripetuto nel recente passato, appoggerà un progetto amministrativo che non annoveri forze di centrodestra come l'Mpa e "Sud chiama nord", pezzi della giunta e della maggioranza di Di Stefano ma contemporaneamente nel governo Schifani, in Regione. Di Stefano punta forte su un campo largo che ricompreda "PeR" e altre entità, al momento all'opposizione, come Iv, partendo dall'attuale "modello Gela" e da un irrobustimento della rete civica. Bisognerà arrivare a un patto complessivo che non volti le spalle all'agorà di un anno fa.