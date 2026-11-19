L'alternativa "Per noi dialogo con civici di Di Stefano è naturale", Gulizzi: "Divergenze con altre forze si superano"

Gulizzi, neo vice coordinatore provinciale di "Progetto civico Italia", è consapevole che in città qualche diffidenza reciproca, tra pezzi dell'alternativa al centrodestra, va superata

Gela. L'assemblea provinciale della scorsa settimana, a Niscemi, ha sancito una presenza comunque di rilievo, sul territorio, da parte dei civici che si rifanno al progetto dell'assessore romano Alessandro Onorato. Nonostante siano quasi una new entry, soprattutto a livello locale, quelli di "Progetto civico Italia" hanno già lanciato la candidatura a sindaco di Niscemi, per il prossimo anno, del neo coordinatore regionale Massimo Arena, e sul piano nazionale hanno stretto un rapporto di federazione con “Controcorrente” del parlamentare Ars Ismaele La Vardera. L'assemblea provinciale ha decretato inoltre l'attribuzione a Giacomo Gulizzi, già dem di lungo corso, del ruolo di vice coordinatore provinciale, nel lavoro che dovrà essere portato avanti proprio con Arena. All'invito di “Progetto civico Italia” ha risposto praticamente tutto il campo largo locale, compresi i civici che guardano al sindaco gelese Terenziano Di Stefano. “Il dialogo con il gruppo del sindaco Di Stefano – dice proprio Gulizzi – per noi, è naturale. Siamo una nuova forza sul territorio e chiaramente non ci interessano ruoli nel governo cittadino a Gela. Siamo a disposizione del sindaco, con i nostri riferimenti nazionali, qualora ci fosse bisogno per questioni legate alla città. Per le prossime amministrative, valuteremo il da farsi anche rispetto alla possibile ricandidatura di Di Stefano”. Il dialogo si intensificherà nel dibattito del campo largo regionale. “Il candidato alla presidenza della Regione, per il campo largo – aggiunge Gulizzi – va scelto prima possibile. Per noi, La Vardera ha tutto per rappresentare il centrosinistra. Spero che il Pd, soprattutto, prenda una posizione precisa, senza limitarsi a un attendismo che non porta a nulla se non alla sconfitta elettorale”. Gulizzi è consapevole che in città qualche diffidenza reciproca, tra pezzi dell'alternativa al centrodestra, va superata. “Sappiamo bene che il gruppo di “Controcorrente” e l'onorevole Miguel Donegani - conclude - non si rivedono nell'esperienza amministrativa del sindaco Di Stefano. Come “Progetto civico Italia”, ritengo che il dialogo sia necessario. Penso si possa arrivare a un confronto e a un tavolo di tutte le forze del campo largo, per superare le incomprensioni che magari possono maturare”. Quella di "Progetto civico Italia", in città, sembra una linea più aperturista, nei riguardi dell'esperienza amministrativa di Di Stefano, rispetto a quella del gruppo di La Vardera, che punta invece a un'alleanza puramente di centrosinistra.