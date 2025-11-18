Per la Palestina, domani sera proiezione e cena solidale

Nuova iniziativa a sostegno della Palestina

Gela. In città continuano le iniziative a favore del popolo palestinese, sotto assedio israeliano e con conseguenze devastanti, nonostante un formale cessate il fuoco. Domani sera, dalle ore 19:30, presso il Civico 111 di via Senato Damaggio 111, si terrà un incontro con la regista palestinese Bayan Abuta'ema, autrice di "What A Pattern Tells", film che sarà proiettato. Seguirà una cena solidale, con raccolta fondi, da destinare alla Palestina, come già fatto in altre occasioni. L'iniziativa è del collettivo "Gela per Gaza", insieme al Civico 111 e al Global movement to Gaza. "Un ricamo per resistere", così è stata ribattezzata la serata di sostegno.