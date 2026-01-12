Per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo
A cura di Redazione
12 gennaio 2026 16:39
ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il referendum sulla riforma della giustizia e le suppletive si terranno domenica 22 e lunedì 23 marzo. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri.
