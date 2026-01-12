Per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo

A cura di Redazione 12 gennaio 2026 16:39

ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il referendum sulla riforma della giustizia e le suppletive si terranno domenica 22 e lunedì 23 marzo. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).