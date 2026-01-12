Quotidiano di Gela

Per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo

ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il referendum sulla riforma della giustizia e le suppletive si terranno domenica 22 e lunedì 23 marzo. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri.- Foto I...

A cura di Redazione Redazione
12 gennaio 2026 16:39
Per il referendum sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - Secondo quanto si apprende, il referendum sulla riforma della giustizia e le suppletive si terranno domenica 22 e lunedì 23 marzo. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela