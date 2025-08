Pellacani bronzo mondiale individuale dai 3 metri, 3° podio a Singapore

SINGAPORE (ITALPRESS) - Dopo il bronzo dal metro e lo storico trionfo nel sincro misto con Matteo Santoro, Chiara Pellacani si regala anche il bronzo individuale dal trampolino 3 metri ai Mondiali di...

SINGAPORE (ITALPRESS) - Dopo il bronzo dal metro e lo storico trionfo nel sincro misto con Matteo Santoro, Chiara Pellacani si regala anche il bronzo individuale dal trampolino 3 metri ai Mondiali di Singapore. L'azzurra mette a referto il punteggio di 323.20 e precede la tedesca Lena Hentschel (321.60). Oro alla cinese Yiwen Chen (389.70), che chiude la finale davanti alla connazionale Jia Chen (356.40). Sesta posizione invece per l'australiana Maddison Keeney, che vede sfumare il podio: due punti di penalità per lei nell'ultima rotazione che porta solamente il punteggio di 44.20 per un totale di 310.60. Decimo posto invece per l'altra azzurra Elisa Pizzini con 280,80 punti. "Sono molto emozionata per questa medaglia, ci tenevo tantissimo. Dal quarto posto di Parigi me l'ero legata al dito e ho lavorato tanto. Ha un valore molto importante per me", ha detto a Rai Sport Pellacani. Salire sul podio è "sempre la stessa emozione, non ci si fa l'abitudine. Vedere le due bandiere cinesi insieme a quella italiana è un'emozione indescrivibile", ha aggiunto l'azzurra, che pensa già al futuro: "So qual è il lavoro da fare in vista delle Olimpiadi, sono pronta a farlo. Alla fine i risultati arrivano nel momento giusto, continuerò a lavorare fino al 2028 con lo stesso obiettivo". Poi è il momento delle dediche: "Ribadisco che ci sono tante persone dietro questa medaglia, ringrazio le Fiamme Gialle che mi hanno sostenuto tantissimo in questo percorso, lasciandomi studiare e allenarmi negli Stati Uniti. E' anche grazie a loro se sono qui. Poi la dedica va alla mia famiglia e al mio allenatore". L'unico precedente di tre medaglie conquistate in un'unica edizione iridata risale a Kazan 2015 quando Tania Cagnotto vinse dal metro e conquistò i bronzi dai tre metri e nel trampolino 3 metri misto con Maicol Verzotto.

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).