Pef rifiuti e tariffe Tari, contrordine: si va in consiglio comunale, "cda Srr validerà piano"

Gela. Se gran parte dell'attenzione, in municipio, non può che essere rivolta al bilancio stabilmente riequilibrato, adesso con la necessità di un ulteriore campionamento degli atti, non va trascurata però la traccia del Piano economico finanziario e delle tariffe Tari. Sembrava infatti, a una prima valutazione, che in assenza di mutamenti sostanziali e senza aumenti, si potesse procedere con un passaggio solo interno agli uffici del settore bilancio e ambiente. Invece, si dovrà andare comunque in consiglio comunale ed entro il 30 giugno, ovvero lunedì prossimo. Domani, si dovrebbe tenere il cda della Srr4, chiamato a validare un “Pef 2025 transitorio”. Poi, gli atti saranno trasmessi al consiglio comunale. “Dispiace che si debbano sempre rincorrere le scadenze, all'ultimo momento – dice il sindaco Di Stefano che ha la delega al bilancio e sta seguendo il percorso del Pef – purtroppo, pur avendo preso in esame la questione già a inizio anno, ci era stato riferito, che data l'assenza di aumenti del Pef e delle tariffe, sarebbe bastata una nota del settore ambiente da indirizzare agli uffici del bilancio, per definire. Però, lo scorso anno venne approvato un Pef 2024 e 2025, quest'ultimo con variazioni. Quindi, si è posta l'esigenza di un Pef transitorio che domani dovrebbe essere validato dalla Srr4, attraverso il cda”. Pef e tariffe dovranno pervenire in consiglio comunale, sostanzialmente per una presa d'atto. Il tema è così delicato che il dibattito difficilmente sarà privo di asperità politiche. L'opposizione, in altre occasioni, compresa quella del nuovo contratto Ghelas, ha criticato la tendenza dell'amministrazione comunale, con atti delicati e complessi trasmessi solo pochi giorni prima del termine di scadenza. Nè il Piano economico finanziario nè le tariffe presenteranno aumenti, come ribadisce il sindaco.