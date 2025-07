Pef rifiuti approvato, Giudice: "Atto importante, evitiamo aumento e servizio dovrà migliorare"

La prossima tappa, in questo inatteso rush finale, inizialmente non preventivato, arriverà domani, con la seduta per le tariffe Tari, convocata dal presidente Paola Giudice

Gela. L'approvazione del Piano economico finanziario, ieri passato al vaglio dell'assise civica, porta prevalentemente la firma politica della maggioranza che ha assicurato i numeri necessari, come era prevedibile visti i dubbi sollevati dall'opposizione, causa soprattutto i tempi troppo stretti per l'analisi degli atti. La minoranza ha partecipato al dibattito con l'indipendente Di Benedetto e la meloniana Cavallo. "È un altro atto importante che il consiglio approva - dice il capogruppo di "Una Buona Idea" Giovanni Giudice - evitiamo un aumento per i cittadini e riteniamo che adesso ci debba essere un impegno ancora maggiore sul servizio rifiuti, con più controlli e una qualità delle attività da migliorare. I controlli sono essenziali, come ha spiegato il sindaco in aula. La maggioranza ha dimostrato di credere in questo percorso". Giudice guarda anche ai banchi dell'opposizione. "Le assenze dispiacciono sempre - aggiunge - ma devo dire che merito va dato ai due consiglieri di minoranza presenti, che hanno attivamente partecipato al dibattito, anche con proposte specifiche sul tema". La prossima tappa, in questo inatteso rush finale, inizialmente non preventivato, arriverà domani, con la seduta per le tariffe Tari, convocata dal presidente Paola Giudice.