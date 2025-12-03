"Pd sostiene ingresso Gela in Sac per l'aeroporto di Comiso", dem: "Rafforzare infrastrutture viarie"

Per i democratici, come aveva già sottolineato il vicesegretario cittadino Francesco Di Dio, è fondamentale che anche le infrastrutture viarie vengano messe al centro di una progettazione ampia

Gela. I dem sostengono il progetto del Comune di Gela, voluto dall'amministrazione, di entrare a far parte dell'azionariato della Sac, la società che controlla anche l'aeroporto di Comiso. Dall'amministrazione comunale sono partite proposte precise, in attesa di risposta dagli enti ragusani e dalla stessa Sac. “Si esprime apprezzamento per il fatto che il Comune di Gela possa entrare nell'azionariato dellì'aeroporto di Comiso e pertanto poterne diventare parte attiva nella gestione”, fanno sapere dalla segreteria del Pd. Per i democratici, come aveva già sottolineato il vicesegretario cittadino Francesco Di Dio, è fondamentale che anche le infrastrutture viarie vengano messe al centro di una progettazione ampia. “A riguardo, va sollecitato alle autorità competenti il completamento dell'autostrada Siracusa-Gela, facendo ripartire i lavori da Gela, nonché la creazione di altre infrastrutture utili al consolidamento e al rafforzamento dello scalo aeroportuale, di fondamentale importanza per lo sviluppo sociale ed economico del nostro territorio”, concludono i dirigenti del Pd.