"Pazienti affetti da diabete senza servizi", nuovo allarme: "Chiederemo incontro all'assessore regionale"

Ancora allarme sul servizio per i pazienti diabetici

Gela. La commissione consiliare sanità ieri sera ha incontrato Federico Albini, presidente dell’associazione Ade. L’incontro ha portato alla luce una situazione drammatica: al momento il servizio territoriale sanitario dedicato ai pazienti diabetici è pari a zero. Da un appena discreto servizio al vuoto totale. Fino a poco tempo fa i pazienti potevano contare su 36 ore settimanali garantite dal dottor Ponticello, andato in pensione. Dopo il suo pensionamento, le ore erano scese via via a sei settimanali. Da pochi giorni, anche queste sono state azzerate: nessun diabetologo disponibile sul territorio. La prima visita utile per il rinnovo del piano terapeutico risulta prenotabile soltanto ad aprile 2027. Si rischia un vuoto assistenziale che mette in pericolo la salute di migliaia di persone. È un problema strutturale: senza diabetologi, il servizio non esisterà neanche nel 2027. "Bisogna conferire ai medici incarichi a tempo pieno e indeterminato. Non incarichi sporadici e provvisori. L'attrattività per i medici deve essere creata dall'Asp stessa. La commissione chiederà un incontro all'assessore regionale alla sanità", dice il presidente Floriana Cascio. Il senatore M5s Pietro Lorefice ha presentato un'interrogazione parlamentare.

In foto i componenti della commissione e gli intervenuti