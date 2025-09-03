Quotidiano di Gela

Pavia, si sposa ma ha un malore durante il pranzo nuziale. Morto 49enne

PAVIA (ITALPRESS) - Un 49enne è morto il giorno del suo matrimonio, nell'agriturismo dove insieme alla sposa, ad amici e parenti, stava festeggiato il lieto evento. E' successo a Montebello della Batt...

A cura di Redazione Redazione
03 settembre 2025 09:15
Pavia, si sposa ma ha un malore durante il pranzo nuziale. Morto 49enne -
Italia
Italpress
Condividi

PAVIA (ITALPRESS) - Un 49enne è morto il giorno del suo matrimonio, nell'agriturismo dove insieme alla sposa, ad amici e parenti, stava festeggiato il lieto evento. E' successo a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia, località in cui sposi e invitati si erano recati dopo il rito civile nel comune di Bornasco. A darne notizia è il quotidiano "La Provincia Pavese". I due sposi stavano cambiandosi d'abito, quando il 49enne è stato colpito da un malore improvviso. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto. Il 49enne è stato rianimato per oltre un'ora, e poi trasferito in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela