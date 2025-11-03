Paura in via Zara, crolla un intero piano di uno stabile: auto colpita da calcinacci e detriti

Solaio e muri perimetrali sono crollati

Gela. Il crollo di un intero piano di uno stabile di via Zara, angolo via Timoleone e via Duca degli Abruzzi, ha generato paura e conseguenze nella zona. Calcinacci e resti vari sono finiti su una vettura, parcheggiata nei pressi. Ieri sera, il cedimento del solaio e un gran boato percepito da chi vive nella zona. Questa mattina, sono crollati i muri perimetrali. Tutto è finito in strada. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'automobile, una Ford, è stata danneggiata lungo la fiancata e sul tetto, con lo sfondamento del parabrezza. Sul posto, sono arrivati gli operatori di Ghelas e gli agenti della municipale, per la messa in sicurezza e i rilievi. I residenti segnalano ancora la presenza di calcinacci in strada e a ridosso delle loro abitazioni.