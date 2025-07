Paura in spiaggia, giovane ha rischiato di soffocare: intervento salvavita del bagnino e del titolare del lido

La giovane sta bene e non ha avuto conseguenze ulteriori

Gela. Ci sono stati attimi di paura, questa mattina, tra gli ombrelloni di un lido, sul lungomare. Una giovane, che stava trascorrendo la giornata in spiaggia, ha rischiato di soffocare. Stava mangiando e all'improvviso non è più riuscita a respirare. Il bagnino della Poseidon Luigi Manfrè e il titolare del lido sono intervenuti, effettuando la manovra per disostruire le vie aeree. La ragazza ha ripreso a respirare e per maggiori accertamenti, sul posto è stato richiesto l'intervento degli operatori del 118. La giovane sta bene. “Mi complimento con il bagnino per la prontezza dimostrata – dice Luigi Bruscia responsabile Poseidon – è sempre importante salvaguardare i bagnanti, in ogni occasione”.