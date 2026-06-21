Paul McCartney è atterrato a Palermo, foto col personale dell’aeroporto
Il co-fondatore dei Beatles è giunto all'aeroporto "Falcone-Borsellino" in mattinata, e ha scattato una foto con il personale dello scalo
PALERMO (ITALPRESS) – Paul McCartney è a Palermo. Il co-fondatore dei Beatles è giunto all’aeroporto “Falcone-Borsellino” in mattinata, e ha scattato una foto con il personale dello scalo. “Benvenuto all’aeroporto di Palermo al baronetto sir Paul Mc Cartney”, si legge sulla pagina Facebook dell’aeroporto, che pubblica anche la foto. Pochi giorni fa, il 18 giugno, il cantautore britannico ha compiuto 84 anni.
– foto pagina Facebook Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 21 giugno 2026