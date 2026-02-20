Pattinaggio velocità, arriva l’oro per Ning Zhongyan nei 1500

MILANO (ITALPRESS) - La terza volta è quella buona. Dopo il bronzo nei 1000 e nella team pursuit, Ning Zhongyan si mette al collo la medaglia d'oro nei 1500 di pattinaggio di velocità ai Giochi Invern...

MILANO (ITALPRESS) - La terza volta è quella buona. Dopo il bronzo nei 1000 e nella team pursuit, Ning Zhongyan si mette al collo la medaglia d'oro nei 1500 di pattinaggio di velocità ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Il 26enne originario di Heilongjang, alla sua seconda Olimpiade dopo quella di Pechino, riesce ad avere la meglio sul fuoriclasse statunitense Jordan Stolz, che era arrivato in Italia per fare l'en-plein di ori. Ning chiude in 1'41"98 che gli vale anche il nuovo record olimpico, con Stolz che deve accontentarsi dell'argento, più lento di 0"77. Bronzo all'olandese Kjled Nuis, a 0"84 da Ning. "Dopo Pechino il livello nel pattinaggio di velocità ha continuato ad alzarsi sempre di più - le parole di Ning - Mi sembrava di avere una montagna davanti e, qualunque cosa facessi, non riuscivo a superarla. Ma non ho mai smesso di credere in me stesso. Continuavo a ripetermi di avere pazienza, di continuare a lavorare e di fidarmi del fatto che, prima o poi, tutto quello sforzo avrebbe dato i suoi frutti. E quel giorno è arrivato anche se ancora non ci credo". Per il neo campione olimpico "è stata soprattutto una questione di fiducia. Prima della gara continuavo a ricordarmi che dovevo fidarmi di me stesso, soprattutto su un palcoscenico del genere. Se non ci credi, hai già perso. Aver superato quella montagna è stata una liberazione enorme. Stolz? E' stato in una forma incredibile per tutta la stagione. Anche dopo che ha tagliato il traguardo, non ero del tutto sicuro. Solo quando il risultato è stato confermato ho iniziato a rendermene conto. E' una sensazione fantastica".

