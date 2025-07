Passaggio di Campana dell’Interact Club di Niscemi: Carla Bartoluccio è la Nuova Presidente

Il suo mandato si preannuncia all’insegna dell’entusiasmo e della dedizione, nel pieno rispetto dei valori rotariani che ispirano l’azione dell’Interact.

Niscemi. Si è tenuto sabato 13 luglio il tradizionale passaggio di campana dell’Interact Club di Niscemi, evento che ha segnato ufficialmente il passaggio di consegne tra la presidente uscente Isabella Caruso e la nuova presidente Carla Bartoluccio. La cerimonia, ricca di emozioni, ha rappresentato non solo un momento di bilancio, ma anche l’inizio di un nuovo anno di impegno e servizio.

Durante il suo discorso di chiusura, Isabella Caruso ha ripercorso i momenti salienti dell’anno appena trascorso: un anno intenso, contraddistinto da numerose attività di service, iniziative di solidarietà, progetti di crescita personale e collaborazione attiva con altri club del Distretto. Grazie a un lavoro costante e coeso, il club ha ricevuto riconoscimenti e incarichi distrettuali, a conferma della qualità e del valore delle attività svolte dai giovani soci. Non è mancato lo spazio per le novità: durante la cerimonia, è stata accolta con entusiasmo una nuova socia, il cui ingresso rafforza ulteriormente il gruppo, portando nuova energia e confermando la vitalità del club.

Con l’elezione di Carla Bartoluccio alla guida dell’Interact di Niscemi, si apre una nuova pagina nel percorso del club. Carla, affiancata dal suo staff, ha espresso parole di gratitudine e determinazione, sottolineando l’importanza della continuità, della passione e del servizio agli altri. Il suo mandato si preannuncia all’insegna dell’entusiasmo e della dedizione, nel pieno rispetto dei valori rotariani che ispirano l’azione dell’Interact.

Il passaggio di campana non è solo una cerimonia simbolica, ma rappresenta la forza di una comunità giovane e impegnata, capace di rinnovarsi e di guardare con fiducia al futuro. L’Interact Club di Niscemi si prepara così ad affrontare nuove sfide, fortificato dall’esperienza e guidato da una nuova leadership pronta a costruire, insieme ai soci, un anno di crescita e di servizio.