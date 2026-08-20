Passaggio delle consegne per Rotaract club e Interact: presidenze a D'Aleo e Susino

Il passaggio delle consegne

Gela. Si è svolta la tradizionale cerimonia del "Passaggio delle Consegne" per i club Rotaract e Interact di Gela, un appuntamento che segna la continuità e l'avvio delle nuove attività al servizio del territorio. Per il Rotaract Club, la serata ha sancito la rinnovata fiducia al presidente Elias D’Aleo, chiamato a guidare il gruppo anche per il nuovo anno sociale grazie agli ottimi risultati già raggiunti. Il direttivo che lo affiancherà è così composto, vicepresidente Giuseppe Sasunna, segretari Silvia Blanco e Nicole Scicolone, tesoriere Beatrice Mangiavillano, prefetto Martina Romano, consiglieri Simone Maganuco, Gabriele Loggia e Lorenzo Turturici, presidente commissione azione Internazionale Leandro Caruso. A conferma della vitalità del club, la cerimonia ha visto anche il formale ingresso di otto nuovi soci: Orazio Infurna, Sofia Pisano, Ludovica Nuzzi, Gabriele La Iacona, Vincenzo Scicolone, Aurora D’Alessandro, Giulia Cafà e Giovanni Cassisi. Momento di grande emozione anche per l'Interact, il club riservato ai più giovani. Il presidente uscente Aurora D’Alessandro ha passato ufficialmente il testimone al neo presidente Leonardo Susino, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni. Il nuovo direttivo guidato da Leonardo Susino si compone dei seguenti membri, vicepresidente Vittorio Fargetta, segretario Nicolò Di Simone, tesoriere Gabriele Mattisi, co-tesoriere Giorgia Morselli, prefetto Myriam Agosta, consiglieri Attilio Cammarata e Mattia Scrivano.